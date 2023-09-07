Виктория Сливко: «Настроение суперское, несмотря на то что я проиграла немножко Казакевич»

Теги сборная России жен летний биатлон Виктория Сливко Ирина Казакевич Кубок Содружества Биатлон

Виктория Сливко заявила, что не расстроена поражению от Ирины Казакевич.

Сегодня Сливко заняла второе место на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи. Она отстреляла чисто и на 4,8 секунды отстала от победителя гонки – Казакевич, допустившей три промаха.

«Настроение суперское, я очень рада и счастлива, несмотря на то что я выигрывала, но проиграла немножко Иринке. Все равно я довольна, потому что я не рассчитывала на такое место, я хотела быть хотя бы в топ-6.

Два круга было хорошо, на финише очень тяжело пришлось. Но было получше, чем в прошлом году, поэтому я рада.

Я вообще не думала, просто работала и не думала, какое место займу: первое, второе – неважно. Вчера на пристрелке нервничала, а сегодня два ноля – я очень рада, это очень круто», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilovethisgame77
Чпокнули сливу))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
притвиц
Кажется 4.8 сек проигрыш и на самом дело не большой, но если учесть , что Казакевич три раза маханула мимо мишени, то проигрыш катастрофический.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий