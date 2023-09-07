Виктория Сливко: «Настроение суперское, несмотря на то что я проиграла немножко Казакевич»

Виктория Сливко заявила, что не расстроена поражению от Ирины Казакевич.

Сегодня Сливко заняла второе место на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи. Она отстреляла чисто и на 4,8 секунды отстала от победителя гонки – Казакевич, допустившей три промаха.

«Настроение суперское, я очень рада и счастлива, несмотря на то что я выигрывала, но проиграла немножко Иринке. Все равно я довольна, потому что я не рассчитывала на такое место, я хотела быть хотя бы в топ-6.

Два круга было хорошо, на финише очень тяжело пришлось. Но было получше, чем в прошлом году, поэтому я рада.

Я вообще не думала, просто работала и не думала, какое место займу: первое, второе – неважно. Вчера на пристрелке нервничала, а сегодня два ноля – я очень рада, это очень круто», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».