Казакевич о победе в спринте с 3 промахами: «Не знала, что настолько быстро бегу. Наверное, это обычная форма для меня летом»

Теги сборная России жен летний биатлон Ирина Казакевич Кубок Содружества Биатлон

Ирина Казакевич оценила свою форму после победы в спринте с тремя промахами.

Сегодня российская биатлонистка выиграла гонку на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи. Она на 4,8 секунды опередила Викторию Сливко, которая отстреляла чисто.

«Это, наверное, обычная форма для меня летом. Мы проделывали очень большую работу. Я не знала на самом деле, что настолько быстро бегу, только когда уже шла на последний круг.

По дистанции мне не говорили, что я иду так. Мне казалось, что я иду так медленно, как на тренировке. И только после стрельбы смотрю – с тремя первая! Небольшое удивление было.

Шла в среднем режиме, как-то само получилось так. Не скажу, что какая-то классная форма и я себя чувствую на сто процентов. Просто сейчас такое состояние», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ»

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1 комментарий

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stalkers111
То есть у остальных всё так плохо, что ли?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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