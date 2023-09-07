Логинов об этапе Кубка Содружества в Сочи: «Никаких амбиций и иллюзий. Я пропустил полгода. Сейчас просто хочу вернуть хорошую форму»

Теги сборная России Александр Логинов Кубок Содружества Биатлон

Логинов рассказал, что подходит к Кубку Содружества в роли «толстой лошадки».

– Подходишь к соревнованиям в роли темной лошадки?

– Не темной, а толстой! Есть лишние килограммы. Никаких амбиций и иллюзий. Я пропустил полгода. В Раубичах впервые за полгода встал на роллеры, стрелять начал спустя 7,5 месяца.

Сейчас просто хочу вернуть хорошую форму, неплохую. Хотя бы получать удовольствие, – сказал биатлонист Александр Логинов.

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