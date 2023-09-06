Касперович о состоянии Логинова: «Не сильно рассчитываю на этот сезон, но надеюсь, что Александр в дальнейшем выйдет на привычные тренировочные нормы»

Теги сборная России Александр Касперович Александр Логинов Биатлон

Тренер Александр Касперович рассказал о состоянии Александра Логинова.

«Александр приступил к подготовке с весны. Он восстановился и сейчас входит тренировочный режим, прошел несколько сборов. Один из них был в Санкт‑Петербурге. Александр потихоньку втягивается.

Не скажу, что он в боевом состоянии. Главное, что у него есть желание тренироваться и соревноваться после той травмы, из‑за которой ему пришлось пропустить почти целый сезон.

Я не сильно рассчитываю на этот сезон, но надеюсь, что Александр будет выступать и в дальнейшем выйдет на свои привычные тренировочные нормы. А дальше все будет нормально», – сказал Касперович.

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2 комментария

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volga_olga
Как-то не очень оптимистично, но посмотрим.
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La primavera
В каком дальнейшем-то? Саша уже не мальчик, как ни крути
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