Касперович о состоянии Логинова: «Не сильно рассчитываю на этот сезон, но надеюсь, что Александр в дальнейшем выйдет на привычные тренировочные нормы»

Тренер Александр Касперович рассказал о состоянии Александра Логинова.

« приступил к подготовке с весны. Он восстановился и сейчас входит тренировочный режим, прошел несколько сборов. Один из них был в Санкт‑Петербурге. Александр потихоньку втягивается.

Не скажу, что он в боевом состоянии. Главное, что у него есть желание тренироваться и соревноваться после той травмы, из‑за которой ему пришлось пропустить почти целый сезон.

Я не сильно рассчитываю на этот сезон, но надеюсь, что Александр будет выступать и в дальнейшем выйдет на свои привычные тренировочные нормы. А дальше все будет нормально», – сказал .