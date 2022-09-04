Фийон-Майе о победе на фестивале Фуркада: «Я не очень доволен гонкой из-за ошибок, но счастлив разделить победу с публикой»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе оценил свою победу на турнире Мартена Фуркада Nordic Festival в Анси.

Накануне спортсмен занял первое место в лыжероллерном масс-старте.

«Я очень доволен результатом. Нацеливался на победу, так что это отличный день.

Физически было тяжело. Это непрерывная работа на протяжении 20 минут вдобавок к усталости на последнем этапе. Гонка оказалась непростой, особенно в плане стрельбы. С учетом зрительского ажиотажа было сложно собраться с мыслями.

Я не очень доволен самой гонкой из-за большого количества ошибок, но повторюсь, что нацеливался на победу, и я счастлив разделить ее с публикой», – сказал биатлонист.