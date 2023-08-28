«Шамаев был сильно заряжен и ехал за медалью. Я ему сказала, что пора выигрывать и набираться уверенности». Елена Кручинкина о серебре мужа на летнем ЧМ

Жена биатлониста Дмитрия Шамаева рассказала, как мотивировала его на летнем ЧМ.

Накануне Шамаев, выступающий за сборную Румынии, взял серебро в масс-старте на турнире в Словакии.

«Он уже сильно был заряжен на чемпионат мира и ехал туда за медалью. Когда у него случился последний промах в спринте, что помешало ему попасть в топ-3, он расстроился. Сказал, что, видимо, пока не готов попадать в тройку призеров.

Я ему сказала, что пора начинать выигрывать и набираться уверенности, и у него все получится. Дима сказал: «Все! Завтра медаль возьму!» Мне его настрой понравился. Я в нем вообще не сомневалась.

Он очень сильно готов, сделал хорошую работу. У него есть грамотный тренер, которому он очень доверяет. Вместе они хорошо сработали. Я вижу, как он тренируется. Это должно было произойти. Такие труды обязательно будут вознаграждены. Рада, что у него наконец все получилось.

У нас был выходной, поэтому я смотрела гонку в прямом эфире. Последний круг мне казался вечностью. Думала: «Да когда он уже закончится?» Смотреть намного волнительнее, чем бежать самой.

Но я была в нем уверена, что он дотерпит и не отдаст. Я очень горжусь им! После финиша у меня было столько адреналина, что не могла сидеть, поэтому ушла гулять, чтобы успокоиться», – сказала биатлонистка и супруга Шамаева Елена Кручинкина.