«Шамаев был сильно заряжен и ехал за медалью. Я ему сказала, что пора выигрывать и набираться уверенности». Елена Кручинкина о серебре мужа на летнем ЧМ

Теги сборная России летний биатлон сборная Румынии чемпионат мира по летнему биатлону Дмитрий Шамаев Елена Кручинкина Биатлон

Жена биатлониста Дмитрия Шамаева рассказала, как мотивировала его на летнем ЧМ.

Накануне Шамаев, выступающий за сборную Румынии, взял серебро в масс-старте на турнире в Словакии.

«Он уже сильно был заряжен на чемпионат мира и ехал туда за медалью. Когда у него случился последний промах в спринте, что помешало ему попасть в топ-3, он расстроился. Сказал, что, видимо, пока не готов попадать в тройку призеров.

Я ему сказала, что пора начинать выигрывать и набираться уверенности, и у него все получится. Дима сказал: «Все! Завтра медаль возьму!» Мне его настрой понравился. Я в нем вообще не сомневалась.

Он очень сильно готов, сделал хорошую работу. У него есть грамотный тренер, которому он очень доверяет. Вместе они хорошо сработали. Я вижу, как он тренируется. Это должно было произойти. Такие труды обязательно будут вознаграждены. Рада, что у него наконец все получилось.

У нас был выходной, поэтому я смотрела гонку в прямом эфире. Последний круг мне казался вечностью. Думала: «Да когда он уже закончится?» Смотреть намного волнительнее, чем бежать самой.

Но я была в нем уверена, что он дотерпит и не отдаст. Я очень горжусь им! После финиша у меня было столько адреналина, что не могла сидеть, поэтому ушла гулять, чтобы успокоиться», – сказала биатлонистка и супруга Шамаева Елена Кручинкина.

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