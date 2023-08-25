Чемпионат мира по летнему биатлону. Нелин, Фемлинг, Расторгуев, Шмук, Штвртецки пробегут суперспринт

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25 августа на чемпионате мира по летнему биатлону пройдет мужской суперспринт.

Чемпионат мира по летнему биатлону

Брезно-Осрблье, Словакия

Мужчины

Суперспринт

Начало квалификации – 14.45 по московскому времени, начало финала – 16.15 по московскому времени. 

Участники

6. Доминик Шмук (Германия)

7. Андрей Расторгуев (Латвия)

9. Богдан Цымбал (Украина)

14. Флоран Клод (Бельгия)

15. Томаш Микишка (Чехия)

16. Йеспер Нелин (Швеция)

17. Артем Прима (Украина) 

20. Якуб Штвртецки (Чехия)

22. Владимир Илиев (Болгария) 

24. Павел Магазеев (Молдова)

32. Пеппе Фемлинг (Швеция)

37. Ханс Кельнер (Германия)

57. Оскар Брандт (Швеция) 

66. Альфред Эрикссон (Швеция)

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