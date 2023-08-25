Чемпионат мира по летнему биатлону. Нелин, Фемлинг, Расторгуев, Шмук, Штвртецки пробегут суперспринт

25 августа на чемпионате мира по летнему биатлону пройдет мужской суперспринт.

Чемпионат мира по летнему биатлону

Брезно-Осрблье, Словакия

Мужчины

Суперспринт

Начало квалификации – 14.45 по московскому времени, начало финала – 16.15 по московскому времени.

Участники

6. Доминик Шмук (Германия)

7. (Латвия)

9. (Украина)

14. (Бельгия)

15. Томаш Микишка (Чехия)

16. (Швеция)

17. (Украина)

20. (Чехия)

22. Владимир Илиев (Болгария)

24. Павел Магазеев (Молдова)

32. (Швеция)

37. Ханс Кельнер (Германия)

57. Оскар Брандт (Швеция)

66. Альфред Эрикссон (Швеция)