Шамаев об уходе в сборную Румынии: «Перешел и ни о чем не жалею. Жизнь спортсмена короткая»

Биатлонист Дмитрий Шамаев объяснил переход из России в Румынию в 2021 году.

Накануне спортсмен завоевал серебро в масс-старте на чемпионате мира по летнему биатлону в Словакии.

– За второе место в этом масс-старте полагается 12 тысяч евро. Это самые большие призовые в твоей карьере?

– Да, конечно. Больше за раз никогда не зарабатывал. В юниорском возрасте никаких не было. Я их начал зарабатывать только с прошлого года. Но 12 тысяч – это без учета комиссии. Еще же НДС – в Словакии он составляет 19%. Хорошие призовые. Сейчас строю дом с женой (биатлонисткой Еленой Кручинкиной – Sports.ru). Они не помешают.

– Ты переходил в Румынию потому, что не видел перспектив в сборной России, верно?

– Да, время уходило. Становился все старше. Перспектив попасть в сборную команду России было все меньше и меньше. Перешел и ни о чем не жалею. Все хорошо.

– Лена (Кручинкина) мне рассказывала, что в том числе и она тебя мотивировала на переход.

– Лена в тот момент выступала за Беларусь и бегала на международных стартах. Мы не виделись с ней по полгода. Конечно, это было тяжело. Поэтому да, она меня мотивировала перейти. Я хотел быть почаще с ней рядом.

Она меня подталкивала на этот шаг. Когда я созрел, получилось перейти. Но жалко, что сейчас мы с ней в итоге поменялись ролями (Кручинкина вновь выступает под российским флагом – Sports.ru). Теперь она там, а я здесь. Теперь так же не видимся по полгода.

– Не обидно, что так получилось?

– Нет. Жизнь спортсмена короткая. Сейчас то, чем я живу, – это биатлон. Это моя страсть, моя жизнь. Сейчас все свое желание и рвение уделяю биатлону. Поэтому не жалею.

Про жену, конечно, не забываю. Все равно я нахожусь ближе к концу карьеры, чем в начале, поэтому не так уж и много осталось мне бегать. Дальше будем жить уже нормальной жизнью, как все люди, – сказал 28-летний Шамаев.