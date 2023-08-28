Шамаев об уходе в сборную Румынии: «Перешел и ни о чем не жалею. Жизнь спортсмена короткая»

Теги сборная России сборная России жен летний биатлон сборная Беларуси жен чемпионат мира по летнему биатлону переходы Дмитрий Шамаев Елена Кручинкина Биатлон

Биатлонист Дмитрий Шамаев объяснил переход из России в Румынию в 2021 году.

Накануне спортсмен завоевал серебро в масс-старте на чемпионате мира по летнему биатлону в Словакии.

– За второе место в этом масс-старте полагается 12 тысяч евро. Это самые большие призовые в твоей карьере?

– Да, конечно. Больше за раз никогда не зарабатывал. В юниорском возрасте никаких не было. Я их начал зарабатывать только с прошлого года. Но 12 тысяч – это без учета комиссии. Еще же НДС – в Словакии он составляет 19%. Хорошие призовые. Сейчас строю дом с женой (биатлонисткой Еленой Кручинкиной – Sports.ru). Они не помешают.

– Ты переходил в Румынию потому, что не видел перспектив в сборной России, верно?

– Да, время уходило. Становился все старше. Перспектив попасть в сборную команду России было все меньше и меньше. Перешел и ни о чем не жалею. Все хорошо.

– Лена (Кручинкина) мне рассказывала, что в том числе и она тебя мотивировала на переход.

– Лена в тот момент выступала за Беларусь и бегала на международных стартах. Мы не виделись с ней по полгода. Конечно, это было тяжело. Поэтому да, она меня мотивировала перейти. Я хотел быть почаще с ней рядом.

Она меня подталкивала на этот шаг. Когда я созрел, получилось перейти. Но жалко, что сейчас мы с ней в итоге поменялись ролями (Кручинкина вновь выступает под российским флагом – Sports.ru). Теперь она там, а я здесь. Теперь так же не видимся по полгода.

– Не обидно, что так получилось?

– Нет. Жизнь спортсмена короткая. Сейчас то, чем я живу, – это биатлон. Это моя страсть, моя жизнь. Сейчас все свое желание и рвение уделяю биатлону. Поэтому не жалею.

Про жену, конечно, не забываю. Все равно я нахожусь ближе к концу карьеры, чем в начале, поэтому не так уж и много осталось мне бегать. Дальше будем жить уже нормальной жизнью, как все люди, – сказал 28-летний Шамаев.

16 комментариев

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Vadim Medvedev
Ответ JL JL
Меня удивляет, почему некоторые еще вполне свободно говорят. Глупенькие, что ли. Ведь придется возвращаться. Нормальная жизнь? Передовая?
а зачем возвращаться из румынии? он там в штате сборной на зарплате 5 лет побудет - это основание для получения гражданства. Румыния - страна ЕС, с её гражданством можно работать по всему союзу. рынок труда ЕС очевидно интереснее рынка труда России, особенно при 100+ рублях за евро
+16
-4
+12
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Виталий Аросланов
Всё правильно сделал
+16
-6
+10
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Vadim Medvedev
Ответ encaro_one
А точно 12 кусков дают? Если да, удивительно Летний биатлон оплачивали всегда скромно, на уровне КИБУ, 3-5к победителю и призёрам.
действительно странная сумма
в прошлом году 5к первое место, 3к второе, не могло так резко вырасти
+6
-1
+5
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Vadim Medvedev
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
В Европе ведь столько вакансий, где требуется умение бегать на лыжах и стрелять по банкам.
а в России сколько ваканский с такими требованиями? Присосаться к бюджетно-депутатской кормушке удаётся единицам бывших спортсменов, а остальные идут куда придётся. особенно учитывая, что товарищ по российским меркам совсем не топ - ему тут ничего не светило. а от румынии он может на кубке мира побегать.

частный тренер со строчкой в резюме "кубок мира по биатлону" будет вполне востребован, почему нет.
+4
0
+4
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c0ncistad0r
Шамаич душит
+1
-1
0
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Koulmann
Ответ Vadim Medvedev
действительно странная сумма в прошлом году 5к первое место, 3к второе, не могло так резко вырасти
С этого года 15к за первое. Летнему чемпиону
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encaro_one
Ответ Vadim Medvedev
действительно странная сумма в прошлом году 5к первое место, 3к второе, не могло так резко вырасти
Оказалось, не наврали
https://downloads.ctfassets.net/cz0vl36hcq0x/6ndSvrWKUFSEZInVJbQLu5/9eeb7474efc44bf00b8fdaa605100107/IBU_Guide_2223.pdf
Страница 72
PRIZE MONEY SUMMER BIATHLON WCH 2023
(GALA) MASS START
1. place 15.000 €
2. place 12.000 €
и так до 15го места шикарно раздали
0
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Koulmann
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
В Европе ведь столько вакансий, где требуется умение бегать на лыжах и стрелять по банкам.
Парень - призер ЧМ по летнему биатлону. С таким титулом уж тренером по физухе он точно устроится на хорошую зарплату.
Хорошо стреляющие ребята тоже сейчас востребованы, как никогда.
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JL JL
Ответ Vadim Medvedev
а зачем возвращаться из румынии? он там в штате сборной на зарплате 5 лет побудет - это основание для получения гражданства. Румыния - страна ЕС, с её гражданством можно работать по всему союзу. рынок труда ЕС очевидно интереснее рынка труда России, особенно при 100+ рублях за евро
Ну если так. Получается и жена уже готовится переезжать.
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