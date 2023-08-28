Шамаев о серебре на летнем ЧМ: «Все, что я делал последние годы, сейчас воплощается в реальность»

Бывший российский биатлонист Дмитрий Шамаев высказался о серебре на летнем ЧМ.

Чемпионат мира по летнему биатлону проходил в Словакии. Накануне Шамаев, который с 2021 года представляет сборную Румынии, финишировал вторым в масс-старте. Победил украинец Тарас Лесюк.

– Насколько понимаю, это же твоя первая медаль на взрослом международном уровне. Какие ощущения?

– Да, это первая взрослая медаль. Последняя личная международная награда была лет 10 назад в США, когда я еще выступал за сборную России.

Конечно, ощущения самые приятные. Все, что я делал последние годы, сейчас воплощается в реальность. Я, конечно, понимаю и отдаю себе полный отчет, что это летние старты. Все равно у нас зимний вид спорта. Но для меня прошедшие соревнования – это большой срез и подтверждение тому, что нахожусь на правильном пути.

– Посмотрел соцсети твоей жены. Она написала, что ты сказал ей, что выиграешь медаль. Был так уверен?

– Я был очень злой после спринта, потому что промазал последним выстрелом на стойке и лишил себя медали. Да, позвонил ей и сказал, что завтра сто процентов возьму медаль, не буду так ошибаться.

Конечно, я не был уверен на сто процентов. Но был очень сильно мотивирован. Не обращал ни на что внимания. Работал сам с собой и никого не слушал. Настрой был, чтобы показать максимально достойный результат. Получилась медаль. Я очень рад.

– Были ли шансы обогнать украинца?

– Мы шли вместе. Я ноль стрелял на первом рубеже, затем два рубежа были с одним промахом. В принципе его догонял все время. На последний рубеж он пришел с небольшим отрывом и снова стрельнул ноль. Догнать уже возможности не было. Финишный круг я прошел хорошо, но отставание слишком большое. Практически нереально было достать. Тарас не дал возможности подъехать к нему.

– Как отреагировали в Румынии?

– Особо никак. Просто из федерации позвонил старший тренер. Поздравили. Но чего-то «вау» не было, – рассказал 28-летний Шамаев.