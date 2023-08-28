Йоханнес Бо: «Моя задача – как можно больше быть с семьей, потому что это время уже никогда не вернуть»

Теги сборная Норвегии Йоханнес Бо Хедда Бо Биатлон

Йоханнес Бо рассказал о подготовке к сезону вне сборной Норвегии.

Летом Йоханнес во второй раз стал отцом, его супруга Хедда родила дочку. Бо отказался от подготовки к сезону в сборной и тренируется самостоятельно. 

«Моя задача – как можно больше быть с семьей, потому что это время уже никогда не вернуть. 

В доме мало что напоминает о спорте высших достижений. Я тренируюсь в подвале, а наверху Хедда моет посуду и присматривает за детьми. 

К счастью, мне повезло с семьей. Сестра Хедды помогает, приезжают родственники. Когда они здесь, я сразу же иду на тренировку. Я очень ценю их помощь. 

Хоть мне и не удается тренироваться с командой, дома у меня есть команда собственная. Без них я бы не справился. 

Если этот сезон пройдет успешно, то и два последующих будут хорошими. Я в предвкушении нового сезона. Сейчас у меня ощущение, что я сделал настолько долгую паузу, что уже готов снова нажать на play. 

Густаву уже три с половиной, и у меня с ним сложились хорошие отношения. Да и в целом отношения с семьей стали очень крепкими. 

Иногда бывает полезно сделать перерыв. Я делал так после Олимпиады и делаю это сейчас. Не стоит игнорировать тот факт, что это может дать хороший эффект.

Я благодарен за то, что мне разрешили тренироваться отдельно от команды, чтобы я мог больше времени проводить дома. Это ведь не само собой разумеющееся – продолжать быть членом сборной и не вносить свой вклад в подготовку команды. Но мы пришли к пониманию», – сказал Бо. 

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