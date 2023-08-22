Йоханнес Бо начнет тренироваться со сборной Норвегии в сентябре

Теги сборная Норвегии Йоханнес Бо Биатлон

Йоханнес Бо рассказал, когда присоединится к подготовке со сборной Норвегии.

В начале июля пятикратный олимпийский чемпион по биатлону во второй раз стал отцом – у него родилась дочь.

Норвежская команда сейчас находится на сборе в итальянском Зайзер-Альме.

«Я бы хотел поехать в Зайзер-Альм, но сейчас немного рановато. На остальных сборах я буду. С нетерпением жду возможности присоединиться к команде в сентябре и далее», – сказал Бо.

Спортсмен планирует принять участие в чемпионате Норвегии по летнему биатлону, который пройдет с 15 по 17 сентября.

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