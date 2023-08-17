Зигфрид Мазе: «Для Йоханнеса Бо семья важнее карьеры. Но я знаю, что он будет сильно мотивирован, когда вернется к нам»

Тренер норвежских биатлонистов заявил, что семья для Йоханнеса Бо важнее карьеры.

– Йоханнес участвовал только в первых сборах. В июле у него родилась дочь, так что мы не увидим его до сентября. Я приезжал к нему домой, мы проводили тренировки – все выглядело хорошо, но трудно оценивать до тех пор, пока мы не увидим его на фоне других. Поэтому с Йоханнесом сейчас есть вопросы.

– То есть вы не знаете о его форме?

– Знаю. У Йоханнеса всегда есть недели, когда он работает на износ, и недели, когда он относится ко всему спокойнее. Я понимаю, на каком этапе он находится, но не думаю, что он опережает график своих тренировок.

– Планировался ли пропуск фестиваля Blink?

– Нет, но его сын заболел ветрянкой. И ему пришлось остаться дома – семье было трудновато перемещаться.

– На последнем чемпионате мира вы признались, что его результаты в новом сезоне будут зависеть от настроя этим летом.

– Для него семья важнее карьеры. В прошлом году он был силен, участвовал во всех гонках, улучшал форму и во время подготовки, и в течение всей зимы, когда проводил время с семьей.

Я знаю, что он будет сильно мотивирован, когда вернется к нам. Предельно мотивирован ввиду того, что не был с нами на сборах, но при этом он может перестараться. Например, получить травму, и мы потеряем время. Так что каждый раз это вызывает большие вопросы.

– Как вы справляетесь с этим внутри группы? Больше ли у него привилегий по сравнению с остальными?

– Такого нет. Проведенное время в группе и на сборах само по себе является привилегией и очень важным моментом. И если Йоханнес не участвует, тут дело не в привилегиях. Это его выбор, в котором он отдает приоритет семье.

Вот если бы Стурла (Лагрейд) не хотел бы по какой-то причине приезжать на некоторые сборы, то, возможно, это стало бы проблемой. Это говорило бы о том, что мы не устраиваем его как тренеры или предлагаем что-либо, что его не интересует. Однако все хотят участвовать в сборах и понимают, что это важный этап.

Йоханнесу легко работать в группе, он всецело уважает своих соперников и партнеров по команде. Он дает группе все, что может, и группа отвечает ему взаимностью. Он честный спортсмен по отношению к своим товарищам, поэтому им очень легко взаимодействовать с ним в группе, – рассказал тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе.

В прошлом сезоне Йоханнес Бо четвертый раз в карьере выиграл общий зачет Кубка мира. Также он является пятикратным олимпийским чемпионом и 17-кратным победителем ЧМ.

«Только завершив карьеру, я найду баланс в жизни». Лучший биатлонист мира разрывается между семьей и спортом