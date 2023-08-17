Лагрейд о победе в Висбадене: «Теперь я знаю, каково это быть Йоханнесом Бо: бежать впереди и ждать, пока тебя кто-нибудь догонит»

Стурла Хольм Лагрейд оценил свою победу на турнире City Biathlon в Висбадене.

13 августа норвежский биатлонист стал победителем масс-старта.

«Теперь я знаю, каково это быть Йоханнесом Бо: бежать впереди и ждать, пока тебя кто-нибудь догонит.

Я отстрелял чисто и показал очень хороший биатлон. Я очень, очень счастлив. Сейчас август, до старта сезона остается еще 100 дней. Мне еще есть над чем поработать, но я уже нахожусь на очень хорошем уровне.

Я сейчас на том уровне, на котором хотел быть. Несколько болезней летом немного выбили меня из колеи. В моем тренировочном дневнике оказалось не так много часов, как хотелось бы.

Я хорошо потренировался во время наших сборов на Blink. Здесь, в Висбадене, я нахожусь в хорошей форме и у меня все в порядке со стрельбой. Давление заставляет меня лучше сфокусироваться.

Летние гонки значительно отличаются от зимних, но все же это отличная подготовка к тому, что ждет нас дальше. Я очень рад, что участвовал в этой гонке, и что она сложилась так удачно. Это придает мне уверенности в себе на зимний сезон», – сказал Лагрейд.