Йоханнес Бо, Лиен и Фемстейневик пропустят фестиваль Blink

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Норвежские биатлонисты Йоханнес Бо, Ида Лиен и Рагнхильд Фемстейневик не выступят на фестивале Blink в Саннесе, где со 2 по 5 августа пройдут соревнования по летнему биатлону и лыжероллерам.

Об этом сообщил менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

Йоханнес Бо, у которого в июле родилась дочь, пропустит фестиваль, чтобы побыть дома с семьей. Лиен не выступит из-за проблем со спиной, а Фемстейневик – из-за болезни.

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