Жюлия Симон о возвращении в сборную: «Жду не дождусь, когда все разрешится»

Теги сборная Франции жен Мартен Фуркад Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон Nordic Festival Биатлон

Французская биатлонистка, обладатель Большого хрустального глобуса-2022/23 Жюлия Симон высказалась о трудностях в этом межсезонье.

Сообщалось, что сейчас против Симон расследуют дело о мошенничестве с банковскими картами. Один из исков подала ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше.

«В начале сентября я буду выступать на соревнованиях Мартена Фуркада Nordic Festival, и это здорово. Это станет отличной тренировкой в условиях такого давления и это будет важно.

Дальше я пока не строила планов, все будет зависеть от нескольких факторов. В остальном я не знаю. Еще посмотрим, какой будет моя форма.

Возвращение в группу сборной Франции? Нам предстоит это обсудить. Я хотела бы вернуться туда через некоторое время и точно буду обсуждать это с тренерами. Не хочу продолжать эту тему, но жду не дождусь, когда все разрешится.

У меня пока не было возможности посоревноваться с остальными, но я выступала на стрелковом турнире с норвежками. Я убедилась в своей физической готовности и в своей стрельбе. Все идет хорошо», – рассказала Симон.

Лучшей биатлонистке мира грозит 5 лет тюрьмы? Ее обвиняют в мошенничестве с кредиткой подруги по команде

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rashnew
Деньги верни Брезе. мошенница! Заработала за сезон же нормально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
Семён, тебя посадят! - А ты не во руй!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий