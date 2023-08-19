Жюлия Симон о возвращении в сборную: «Жду не дождусь, когда все разрешится»

Французская биатлонистка, обладатель Большого хрустального глобуса-2022/23 Жюлия Симон высказалась о трудностях в этом межсезонье.

Сообщалось, что сейчас против Симон расследуют дело о мошенничестве с банковскими картами. Один из исков подала ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше.

«В начале сентября я буду выступать на соревнованиях Мартена Фуркада Nordic Festival, и это здорово. Это станет отличной тренировкой в условиях такого давления и это будет важно.

Дальше я пока не строила планов, все будет зависеть от нескольких факторов. В остальном я не знаю. Еще посмотрим, какой будет моя форма.

Возвращение в группу сборной Франции? Нам предстоит это обсудить. Я хотела бы вернуться туда через некоторое время и точно буду обсуждать это с тренерами. Не хочу продолжать эту тему, но жду не дождусь, когда все разрешится.

У меня пока не было возможности посоревноваться с остальными, но я выступала на стрелковом турнире с норвежками. Я убедилась в своей физической готовности и в своей стрельбе. Все идет хорошо», – рассказала Симон.

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