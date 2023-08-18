«Форма сейчас хорошая». Жюлия Симон победила на соревнованиях по стрельбе с участием норвежских спортсменок

Жюлия Симон выиграла соревнования по стрельбе в Бессане.

В турнире участвовали также норвежские спортсменки. Второе место заняла , третье – Рагнхильд Фемстейневик.

«Мне нравятся соревнования по стрельбе. Я воспринимаю их как тренировку, и это хорошо. Мне удалось расставить все на свои места, делать все быстро, но не торопиться.

С ветром сегодня было непросто, но я поработала хорошо. Приятно иметь возможность попрактиковаться и убедиться, что все идет нормально.

Я много работала дома, выполняла большие тренировочные объемы. Думаю, сейчас форма довольно хорошая. Сегодняшний результат меня в этом убедил. Не знаю, как пойдут дела зимой, но пока все идет неплохо», – сказала французская биатлонистка.

Ранее Симон пропустила несколько сборов французской команды, а также турнир City Biathlon в Висбадене.

Сейчас в отношении спортсменки идет расследование – ее подозревают в мошенничестве с банковскими картами, а один из исков подала ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше.

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