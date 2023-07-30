Брезаз-Буше и Симон входят в заявку на фестиваль Мартена Фуркада. Обе биатлонистки судятся по делу о мошенничестве

Теги сборная Франции жен летний биатлон Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон Nordic Festival Биатлон

Олимпийская чемпионка по биатлону Жюстин Брезаз-Буше выступит на фестивале Мартена Фуркада в Анси.

Об этом сообщили организаторы Nordic Festival, в программу которого входят соревнования по летнему биатлону. Гонки пройдут 2 сентября.

В мае также было анонсировано участие обладателя Кубка мира-2022/23 Жюлии Симон, в отношении которой расследуют дело о мошенничестве с банковскими картами. Одно из исковых заявлений подала Брезаз-Буше. 

На данный момент обе спортсменки числятся в заявке на официальном сайте фестиваля. 

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