Брезаз-Буше и Симон входят в заявку на фестиваль Мартена Фуркада. Обе биатлонистки судятся по делу о мошенничестве

Олимпийская чемпионка по биатлону Жюстин Брезаз-Буше выступит на фестивале Мартена Фуркада в Анси.

Об этом сообщили организаторы Nordic Festival, в программу которого входят соревнования по летнему биатлону. Гонки пройдут 2 сентября.

В мае также было анонсировано участие обладателя Кубка мира-2022/23 Жюлии Симон, в отношении которой расследуют дело о мошенничестве с банковскими картами. Одно из исковых заявлений подала Брезаз-Буше.

На данный момент обе спортсменки числятся в заявке на официальном сайте фестиваля.