Виктор Майгуров: «Обратились в IBU для согласования выступления команды Узбекистана в Кубке Содружества, но получили отказ»

Виктор Майгуров рассказал, как проходит подготовка сборной России к новому сезону.

«Время между сезонами пролетело очень динамично. Мы продолжаем подготовку наших сборных команд, работу по поддержке наших регионов.

По сборным: все знаете их составы, места тренировок. Все идет по намеченному плану. Команды тренируются не только в РФ, но и в Беларуси. Также одна группа работала в Казахстане в июне, условиями мы сватались довольны.

Открываем этот сезон международным соревнованием Кубок Содружества, который в прошлом сезоне был очень востребован. Общаемся с нашими регионами, оказываем консультации по разным вопросам.

Я совершил много командировок, в том числе в новые для меня места для развития нашего вида спорта», – сказал глава СБР.

Также он сообщил, что спортсмены из Узбекистана не выступят в Кубке Содружества.

«У нас растет молодое поколение, мы ждем, какой уровень подготовки они покажут на ближайшем старте в Сочи. Уверен, что это будет прекрасное открытие сезона.

Что касается участия спортсменов из Узбекистана, то мы обратились в IBU для согласования выступления этой команды в Кубке Содружества в Сочи, но получили отказ.

Мы учитываем конституцию IBU и не можем игнорировать принятые правила, потому что при вопросе восстановления эти моменты тоже могут учитываться. От Китая запроса не было, у них не так много биатлонистов», – цитирует Майгурова «Матч ТВ».