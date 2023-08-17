Виктор Майгуров: «Проблема с патронами осталась и никуда не делась. Подорожание инвентаря сказывается на региональных командах»

Виктор Майгуров заявил, что проблема с патронами в биатлоне «никуда не делась».

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) сообщал о проблемах с оснащением патронами в сборной России.

«Проблема с патронами осталась и никуда не делась. Российская компания, с которой мы сотрудничали, производит 300 тысяч патронов в год, нам этого мало. Хотели сотрудничать с иностранными компаниями, но в связи с повышением курса стоимость патронов тоже изменилась.

Подорожание инвентаря сказывается на региональных командах, если сборную мы обеспечиваем, то регионам тяжело. Мы встречаемся с регионами, чтобы найти возможности, чтобы поддержка нашему виду спорту была оказана», – цитирует Майгурова «Матч ТВ».

Также глава СБР высказался о партнерстве с компанией Fischer, производящей лыжный инвентарь.

«В плане лыж тоже наш основной партнер компания Fischer… продолжаем сотрудничество. Продолжаем сотрудничество. Вот. Такими, ну как... Короче, сотрудничество продолжается.

Мы приобретаем для некоторых спортсменов инвентарь, оборудование, кто-то получает бесплатно», – сказал Майгуров на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Глава СБР: «Год назад отечественный патрон «Олимп» продавался по 28 рублей за штуку, теперь по 56. Получается невеселая арифметика»

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