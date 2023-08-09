«IBU нам ответили, что могут быть некие нарушения, но мы хотим уточнить, с чьей стороны». Майгуров о Кубке Содружества
IBU предупредил СБР о возможных нарушениях на Кубке Содружества по биатлону.
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, потенциальные нарушения связаны с участием других сборных в турнире.
«Мы в настоящий момент находимся в переговорах с IBU (Международным союзом биатлонистов), все вопросы уточняем по этой возможности. Они нам ответили, что могут быть некие нарушения, но мы хотим уточнить, с чьей стороны эти нарушения предполагаются – организаторов или участников», – сказал Майгуров.
Сейчас на Кубке Содружества выступают российские и белорусские спортсмены. В это межсезонье также сообщалось о возможном участии Узбекистана.
В июле Майгуров заявлял, что участие биатлонистов из трех стран и более требует согласования с IBU.
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