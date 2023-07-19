Виктор Майгуров: «Команда Узбекистана изъявила желание участвовать в летнем Кубке Содружества. Мы написали запрос в IBU»

Виктор Майгуров рассказал, что сборная Узбекистана хочет выступить на Кубке Содружества.

– Какие-то изменения в части нашего международного отстранения будут?

– Нет, никаких изменений на данный момент нет. Недавно мы обращались в : команда Узбекистана изъявила желание участвовать в летнем Кубке Содружества. Мы написали запрос в IBU, так как если планируется участие в соревнованиях спортсменов из трех стран и больше, то необходимо получить согласование.

– Еще кто-то изъявлял желание?

– Официально – нет, но есть разговор с Китаем. Понимаем, что в азиатском регионе очень мало биатлонистов. А те, кто есть, участвуют в международном календаре. Знаю, что команда Монголии недавно тренировалась в Бурятии, – сказал глава .