Тренер сборной Франции Бурде: «Меня очень приятно удивили физические показатели Брезаз-Буше. Я твердо уверен в ее возвращении к кондициям»

Тренер сборной Франции уверен, что биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше вернет прежнюю форму.

Брезаз-Буше - олимпийская чемпионка Пекина-2022. С 2 по 5 августа она участвовала в лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии, где выиграла соревнования на скорострельность, а также заняла восьмое место в суперспринте.

«Мы видели Жюстин в начале сборов в Преманоне, и меня очень приятно удивили ее физические показатели, а также несколько тренировок, проведенных ею с командой. Поэтому ее выступления на Blink не стало сюрпризом.

Конечно, у нее еще есть запас, она больше года не участвовала в гонках (биатлонистка пропускала сезон из-за беременности – Sports.ru), но это нормально.

Она показала хорошее время на промежуточных отрезках. Набрав скорость по дистанции, она становилась все быстрее и быстрее, поэтому я твердо уверен в ее возвращении к физическим кондициям.

Что касается стрельбы, здесь все проходят через давление трибун и конкуренции. Мы приехали сюда в том числе за этим», – рассказал тренер сборной Франции Сирил Бурде.

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