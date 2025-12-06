  • Спортс
  Андрей Падин: «По скорости стрельбы мы находимся на уровне мировых лидеров. Стреляем с такими же показателями, как спортсмены на Кубке мира»
Андрей Падин: «По скорости стрельбы мы находимся на уровне мировых лидеров. Стреляем с такими же показателями, как спортсмены на Кубке мира»

Падин: по скорости стрельбы российские биатлонисты не уступают мировым лидерам.

Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин заявил, что скорость стрельбы российских спортсменов не хуже, чем у лидеров на Кубке мира.

«По скорости стрельбы мы находимся на уровне мировых лидеров. Буквально на днях закончился этап Кубка мира, в индивидуальной гонке среднее время стрельбы у Себастьяна Самуэльссона было в районе двух минут с четырех рубежей.

Все сработали очень аккуратно в районе двух минут и пяти секунд. Мы на сегодняшний день стреляем в нашу морозную суровую погоду тоже с такими же показателями.

Хочу заверить всех болельщиков и тренеров, что при более комфортной погоде скорость стрельбы будет высокой и будет соответствовать мировым стандартам», – сказал Падин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
