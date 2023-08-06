Лукас Хофер: «Мысль закончить карьеру была. Проблемы начались еще за год до Олимпиады, когда заболело плечо»

Итальянский биатлонист Лукас Хофер сообщил, что задумывался о завершении карьеры.

«Мысль закончить карьеру была. Проблемы начались еще за год до Олимпиады, когда заболело плечо.

Но после тренировок со шведами мне не терпелось начать сезон. Думаю, если бы все сложилось так, как было задумано, это был бы один из лучших сезонов в моей карьере.

Я решил продолжать выступать, так как у меня все еще есть желание соревноваться, ставить новые цели и совершенствоваться», – сказал .

Итальянцу 33 года, он является двукратным бронзовым призером Игр (2014, 2018) в смешанной эстафете.