Хофер о тренировках в сборной Швеции: «Сначала это было скорее шуткой, потом появлялось все больше конкретики. Для меня важно получить новый опыт от прекрасных спортсменов»

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Итальянский биатлонист Лукас Хофер объяснил свое решение о совместных тренировках со сборной Швеции.

«Йоханнес Люкас (тренер шведской команды – Sports.ru) и я знакомы уже много лет, еще с сезона 2010/11. Он некоторое время тренировался с нами, и многие видели наше совместное фото, которое я публиковал в 2014 году.

Сначала это было скорее шуткой, потом появлялось все больше конкретики. Но мы не предпринимали никаких действий в олимпийский сезон, потому он точно не подходил для каких-либо экспериментов как для меня, так и для моей команды.

После завершения сезона мы несколько раз обсуждали это – вплоть до Контиолахти, где мы пересеклись в одном отеле после Олимпиады. И затем я начал говорить об этом с тренерским штабом нашей команды.

И мы, и шведская сторона предлагали свои идеи, пытаясь найти универсальное решение. Я был очень рад, что Флавио Рода (глава Ассоциации зимних видов спорта Италии – Sports.ru) c энтузиазмом воспринял ситуацию – он увидел в ней возможность для моего спортивного развития, а также для сборной в целом.

Для меня будет важно получить новый опыт от прекрасных спортсменов, у которых я смогу многому научиться», – сказал Хофер.

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