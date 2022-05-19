Хофер летом будет тренироваться со сборной Швеции

Итальянский биатлонист будет тренироваться со сборной Швеции.

Федерация зимних видов спорта Италии (FISI) подписала соглашение со шведской федерацией, которое позволит Хоферу провести летние сборы с командой Швеции.

Хофер присоединится к шведам на сборах в Эстерсунде 10-25 июня и 8-20 июля. Он также будет тренироваться с командой на одном из сборов, который пройдет в Италии в августе и сентябре.

«Мы благодарим Союз биатлонистов Швеции за предоставленную возможность. Сравнение с другими методами подготовки, безусловно, поможет Хоферу расширить свои технические знания и наилучшим образом подготовиться к следующему сезону», – отметил глава FISI Флавио Рода.