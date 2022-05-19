Хофер летом будет тренироваться со сборной Швеции

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Итальянский биатлонист Лукас Хофер будет тренироваться со сборной Швеции.

Федерация зимних видов спорта Италии (FISI) подписала соглашение со шведской федерацией, которое позволит Хоферу провести летние сборы с командой Швеции.

Хофер присоединится к шведам на сборах в Эстерсунде 10-25 июня и 8-20 июля. Он также будет тренироваться с командой на одном из сборов, который пройдет в Италии в августе и сентябре.

«Мы благодарим Союз биатлонистов Швеции за предоставленную возможность. Сравнение с другими методами подготовки, безусловно, поможет Хоферу расширить свои технические знания и наилучшим образом подготовиться к следующему сезону», – отметил глава FISI Флавио Рода.

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