Франциска Пройс: «Сдаваться – не в моем характере. У меня все еще есть мечты в биатлоне, которые меня вдохновляют»

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала о восстановлении после проблем со здоровьем.

В январе спортсменка объявила о досрочном завершении сезона.

«Это решение было принято не одномоментно: с учетом моего состояния здоровья и низких запасов энергии период между январем 2022 и январем 2023 года стал для меня серьезной нагрузкой. Немало трудностей доставила моя болезнь, отнявшая так много сил.

По этой причине закончить сезон в прошлом январе было очень тяжело, но вместе с тем и легко, поскольку мой организм то и дело намекал, что со мной не все в порядке. Иногда нужно быть честной по отношению к себе, поэтому пришлось признать, что я не способна показать биатлон такого уровня, какой хотела бы.

Итак, главным приоритетом определенно стала забота о себе; я горжусь сделанным выбором. Этот процесс был куда сложнее, чем размышления о том, чтобы пропустить чемпионат мира в Оберхофе.

Я решила во время чемпионата мира отправиться в Таиланд, чтобы по-настоящему сменить обстановку. Это было идеальное решение – познакомиться с другой культурой, людьми и так далее. Поразительно, как легко оказалось не думать о биатлоне. В Таиланде никому нет дела до зимних видов спорта! Я поняла, что мир продолжает вращаться, и смогла на сто процентов насладиться этим периодом.

Я много времени посвятила родным и друзьям, мы катались на горных лыжах с детьми, вместе ходили в лыжные походы, устраивали детективные ужины... я впервые больше чем за десять лет отметила свой день рождения дома с друзьями! До чего же приятно было отвлечься от социальных сетей и просто жить настоящим. Биатлон остался где-то далеко; я в прошлом сезоне даже гонки не смотрела. Этот перерыв был очень важен для меня как для человека и как для спортсменки. Он наполнил меня энергией.

В первые недели после решения пропустить сезон меня вообще не тянуло к спорту, было просто «приятно» разрешить себе смириться с тем, что чувствовать себя усталой и опустошенной – это нормально. У меня такое ощущение было еще с прошлой осени, но тогда я все время морально с этим боролась.

Так что, думаю, около пяти недель прошли совсем без спорта, потому я начала с небольших пробежек пешком или на лыжах, но никаких таймеров! Только пока мне это доставляло удовольствие. А в конце марта я поняла, что хочу все больше и больше заниматься спортом. И да, лишь тогда я приступила к работе по плану для создания новой стабильной базы, в основном с помощью низкоинтенсивных тренировок», – сказала .

Также немка назвала свои цели на предстоящий сезон.

«В следующие месяцы моя цель – шаг за шагом привыкнуть к повышению интенсивности. Я знаю, что мне еще предстоит потрудиться, чтобы войти в форму. Я с нетерпением жду возможности опять надеть майку и поучаствовать в нескольких летних гонках. Следующая цель – в ноябре снова получить билет на Кубок мира, а там посмотрим!

Наверное, сдаваться – просто не в моем характере. Думаю, много поддержки и хороших эмоций обеспечивают мои родные. У меня все еще есть мечты в биатлоне, которые меня вдохновляют. Но, конечно, чтобы сохранять оптимизм, приходится много работать над собой», – добавила биатлонистка.