Фийон-Майе о деле против Симон: «Это грустная история – надеюсь, она не слишком запятнает наш спорт»

Биатлонист Кентен Фийон-Майе надеется, что дело против Жюлии Симон не отразится на спорте.

Симон – обладатель Большого хрустального глобуса-2022/2023. Сейчас француженка пропускает предсезонные сборы из-за расследования – ее подозревают в мошенничестве с банковскими картами.

«Я особо не могу высказаться по этой теме, так как решения суда еще нет. Это грустная история – надеюсь, она не слишком запятнает наш спорт», – отметил двукратный олимпийский чемпион Фийон-Майе.

Также Фийон-Майе рассказал о своей подготовке к новому сезону.

«Я пытался и все еще пытаюсь найти ошибки, из-за которых у меня выдался сложный период (в минувшем сезоне биатлонист стал восьмым в общем зачете Кубка мира, а годом ранее становился его победителем – Sports.ru).

Точных ответов я не найду никогда, но вероятно, причиной стали некоторые ошибки в подготовке перед сезоном, усталость, дополнительное давление. Сейчас я весь в работе и все еще горю желанием.

Симон (Фуркад) и Жан-Пьер (Ама) привнесли несколько нужных нам перемен. Они поняли, чего мы ждем, и полностью вовлечены в процесс. На данный момент все хорошо, у нас хорошая динамика, и я рад, что они присоединились к нашей команде», – сказал спортсмен.