Татьяна Акимова: «Карьеру я не завершала и пока не собираюсь. Желание вернуться большое, но пока все время отдаю детям»

Теги сборная России жен Татьяна Акимова (Семенова) Биатлон

Биатлонистка Татьяна Акимова ответила на вопрос о возможном завершении карьеры.

Спортсменка пропустила прошедший сезон из-за беременности.

«Карьеру я не завершала и пока не собираюсь. Сейчас с малышами дома, тренироваться не прекращала, по возможности стараюсь находить время – отлучаться от малыша и потренироваться. С двумя детьми в этом плане непросто найти время.

Желание вернуться большое, но пока все время отдаю детям, кормлю грудью, не всегда бывает возможность оставить. Вероятно, зимой буду выступать», – сказала Акимова.

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2 комментария

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Konstantin Riga
Через 3 месяца - 33, Танечка, 33...
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Ярик01
Тюмень. Доить. Вкусно.
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