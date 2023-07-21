Татьяна Акимова: «Карьеру я не завершала и пока не собираюсь. Желание вернуться большое, но пока все время отдаю детям»

Биатлонистка Татьяна Акимова ответила на вопрос о возможном завершении карьеры.

Спортсменка пропустила прошедший сезон из-за беременности.

«Карьеру я не завершала и пока не собираюсь. Сейчас с малышами дома, тренироваться не прекращала, по возможности стараюсь находить время – отлучаться от малыша и потренироваться. С двумя детьми в этом плане непросто найти время.

Желание вернуться большое, но пока все время отдаю детям, кормлю грудью, не всегда бывает возможность оставить. Вероятно, зимой буду выступать», – сказала .