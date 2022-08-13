Максим Кугаевский: «Акимова приняла решение приостановить карьеру. Возможно, она уйдет в декрет»

Бронзовый призер чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете Татьяна Акимова приостановила спортивную карьеру.
Об этом сообщил тренер команды Тюменской области Максим Кугаевский.
«Женская сборная у нас полностью обновилась. От прошлогоднего состава остались только Виктория Сливко и Мария Кретова.
Ушел из команды тренер Евгений Пылев, который возглавлял ее на протяжении пяти лет.
Татьяна Акимова приняла решение приостановить карьеру. Возможно, она уйдет в декрет.
Ольга Шестерикова, Александра Бацина и Арина Пантова завершили выступления. На их место пришли Ксения Шнейдер и Дарья Сидорова.
Также мы планируем привлекать ко взрослым стартам в женскую сборную юниорку Любовь Калинину», – сказал Кугаевский.