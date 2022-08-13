Максим Кугаевский: «Акимова приняла решение приостановить карьеру. Возможно, она уйдет в декрет»

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Бронзовый призер чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете Татьяна Акимова приостановила спортивную карьеру.

Об этом сообщил тренер команды Тюменской области Максим Кугаевский.

«Женская сборная у нас полностью обновилась. От прошлогоднего состава остались только Виктория Сливко и Мария Кретова. 

Ушел из команды тренер Евгений Пылев, который возглавлял ее на протяжении пяти лет.

Татьяна Акимова приняла решение приостановить карьеру. Возможно, она уйдет в декрет.

Ольга Шестерикова, Александра Бацина и Арина Пантова завершили выступления. На их место пришли Ксения Шнейдер и Дарья Сидорова.

Также мы планируем привлекать ко взрослым стартам в женскую сборную юниорку Любовь Калинину», – сказал Кугаевский.

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