Максим Кугаевский: «Акимова приняла решение приостановить карьеру. Возможно, она уйдет в декрет»

Бронзовый призер чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете приостановила спортивную карьеру.

Об этом сообщил тренер команды Тюменской области Максим Кугаевский.

«Женская сборная у нас полностью обновилась. От прошлогоднего состава остались только и Мария Кретова.

Ушел из команды тренер Евгений Пылев, который возглавлял ее на протяжении пяти лет.

Татьяна Акимова приняла решение приостановить карьеру. Возможно, она уйдет в декрет.

, Александра Бацина и завершили выступления. На их место пришли Ксения Шнейдер и .

Также мы планируем привлекать ко взрослым стартам в женскую сборную юниорку Любовь Калинину», – сказал Кугаевский.