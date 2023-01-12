Татьяна Акимова в конце декабря родила сына

Теги сборная России жен Татьяна Акимова (Семенова) Биатлон

Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону-2017 Татьяна Акимова сообщила, что в конце декабря родила сына. Это второй ребенок спортсменки.

Летом Акимова объявила, что пропустит сезон‑2022/23 по семейным обстоятельствам.

«Моя пауза в карьере связана с беременностью. 29 декабря я родила мальчика, и Новый год мы уже справляли вместе с ним. Сына назвали Артемом.

Сейчас все свое время я посвящаю маленькому сыну и дочери, которой 3,5 года.

Что касается биатлона, то пока рано говорить. Посмотрю по обстоятельствам и своему состоянию. Пока посвящаю себя полностью семье», – сказала Акимова. 

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2 комментария

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Iuasamotu
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Поздравления и найлучшие пожелания маме и детворе) Папа тоже молодец, закрыл уже две мишени из пяти)
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Додик Аксель
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Поздравления Татьяне с рождением сына ! Маме и малышу здоровья и благополучия !
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