Татьяна Акимова в конце декабря родила сына

Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону-2017 сообщила, что в конце декабря родила сына. Это второй ребенок спортсменки.

Летом Акимова объявила, что пропустит сезон‑2022/23 по семейным обстоятельствам.

«Моя пауза в карьере связана с беременностью. 29 декабря я родила мальчика, и Новый год мы уже справляли вместе с ним. Сына назвали Артемом.

Сейчас все свое время я посвящаю маленькому сыну и дочери, которой 3,5 года.

Что касается биатлона, то пока рано говорить. Посмотрю по обстоятельствам и своему состоянию. Пока посвящаю себя полностью семье», – сказала Акимова.