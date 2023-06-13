Бабиков о тренировках с Логиновым: «Наша мини-команда полна мотивации»

Теги сборная России видео Александр Логинов Антон Бабиков Биатлон

Чемпионы мира по биатлону Александр Логинов и Антон Бабиков высказались о совместных тренировках.

Ранее оба спортсмена не вошли в составы групп сборной России на централизованную подготовку к сезону.

«Уже три дня на сборе с Александром Логиновым, наша мини-команда полна мотивации», – написал Бабиков в инстаграме.

«У Антона сегодня разгрузочный день, равномерная тренировка. Спокойный кросс 2,5 часа. Гепард», – сказал Логинов в видео для телеграм-канала.

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