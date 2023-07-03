Уле Эйнар Бьорндален: «Я был уверен, что выиграю чемпионат мира, но 13 олимпийских медалей – никогда в жизни не мог об этом подумать»

Теги Уле Эйнар Бьорндален IBU Биатлон

Уле Эйнар Бьорндален рассказал, как начиналась его карьера в биатлоне.

«Я был умным 19-летним парнем. Я никогда не думал о результатах, а смотрел на перспективу и развивался как спортсмен. На моем первом Кубке мира я был далек от этого уровня – мне просто повезло, что я, как юниор, принял в нем участие.

Я многому научился в первой гонке, получил много мотивации и увидел, куда мне нужно двигаться. Возможность пообщаться с лучшими в мире была отличным опытом...  Мне нужно было совершенствоваться, но когда тебе говорят об этом прямо в лицо, когда ты чувствуешь спортсменов, которые быстрее тебя и стреляют лучше тебя, удивительно, как быстро ты учишься!

Материал постоянно менялся, начиная от патронов, винтовки, лыж, ботинок, палок и заканчивая лыжными костюмами. Это было интересно для меня, потому что я быстро добивался хороших результатов.

Моей задачей было развивать спорт и делать его более интересным: более быстрые лыжи, более быстрая стрельба. Я никогда не уставал от этого, я видел огромный потенциал.

Каждый раз, когда у меня был хороший результат, я находил, над чем еще поработать. Дело было не только в результатах: моя страсть была и в развитии спорта», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион.

«Я мечтал об этом в 12 лет. В то время я был фермером и не хотел им остаться в будущем. Я хотел жить за счет биатлона и стать лучшим биатлонистом в мире. В 12 лет я еще не знал, что это изменит мою жизнь.

Мечта была, и она сбылась. Я был на 100% уверен, что выиграю чемпионат мира, но 40 медалей или 13 олимпийских медалей – никогда в жизни я не мог об этом подумать! Никогда! Или столько побед на Кубке мира! Никогда. Но этот спорт изменил мою жизнь: это была моя мечта с 12 лет!» – приводит слова Бьорндалена сайт Международного союза биатлонистов. 

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19 комментариев

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Vlad Zakirov
Великий спортсмен,и ни слова об исключительности нации и исторической ценности их побед.
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Вечно в бане
Ничего себе, со скольких аккаунтов Дмитрий Васильев на спортсе сидит.
Одна беда, Бьёрн вроде никогда «астматиком» не числился, да кого это волнует.
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Savardus
Ответ Алан Бедоев
"Никогда в жизни не мог подумать, что выиграю 13 олимпийских золотых медалей и в этот момент зашёл врач, который сказал, что я астматик"
Возьми у врача такую же справку и выиграй 13 олимпийских медалей, вперед!
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Melnikov1968
Мистер Биатлон!!!
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Сергей
И Дашка у него тоже молодец, всегда болел за неё
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Сергей
По любому - Великий!!!
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Иннокентий Смоктуновский
Никогда не мог подумать об астме.
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Футбол, хоккей итд
УЭБ: никогда бы не подумал, что женюсь на Дашке Домрачевой! Никогда! Никогда! Никогда.....
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Александр Едуков
Ответ Dmitri Kudrenko
Ислючительная нация, где все астматики идут заниматься лыжами
ну там вся сборная астматики. как и в Сша по бегу тоже больные.
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VMX1389
Ответ Dmitri Kudrenko
Ислючительная нация, где все астматики идут заниматься лыжами
Ну та кчто в России не пошли заниматься биатлоном все асматики?
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Алан Бедоев
Ответ Savardus
Возьми у врача такую же справку и выиграй 13 олимпийских медалей, вперед!
Зачем? в чём смысл соревнований тогда?
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VMX1389
Ответ Алан Бедоев
Зачем? в чём смысл соревнований тогда?
Причем тут Бьерндален?
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VMX1389
Ответ Вечно в бане
Ничего себе, со скольких аккаунтов Дмитрий Васильев на спортсе сидит. Одна беда, Бьёрн вроде никогда «астматиком» не числился, да кого это волнует.
Ну так накинуть то надо, зачем разбираться в ситуации
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