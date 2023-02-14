Вильхельм о включении в зал славы: «Наше поколение видело, как активно развивался биатлон. IBU сыграл в этом большую роль, принимая верные решения»

Немецкие биатлонисты , , и норвежец поделились эмоциями от включения в зал славы Международного союза биатлонистов ( ).

«Главная победа – это не занять первое место, а соревноваться вместе в мире. Биатлон учил меня и показал мне много вещей, когда я путешествовал по миру. Я так счастлив, что у меня появилось много друзей, занимающихся спортом», – сказал Фишер.

«Наше поколение видело, как активно развивался биатлон, насколько интереснее становится этот вид спорта. IBU сыграл в этом большую роль, принимая верные решения, добавляя новые соревнования и придумывая новые идеи, а еще – всегда давал спортсменам право голоса.

Мое призвание сейчас – работать с новым поколением и помогать им своим опытом: мне это очень нравится — и в следующий раз, когда у нас будет чемпионат мира в Оберхофе, я надеюсь увидеть много молодых спортсменов их Тюрингии на старте», – отметила Вильхельм.

«Я хочу поблагодарить всех за то, что был с этой биатлонной семьей с 1992 года. У биатлона большое будущее. Я думаю, что мы можем развивать этот вид спорта еще больше, и я думаю, что мы на правильном пути – спасибо за эту награду!

В нашей семье и мой брат Даг, и я были биатлонистами. Я унаследовал талант к лыжным гонкам от родителей, но у моего брата был талант в стрельбе, а вот мне его досталось не так много. Но в биатлоне возможно все, когда есть хорошие тренера и много тренируешься», – рассказал Бьорндален.

«Для меня было удивительно, что я попала в зал славы одной из первых. Замечательно снова встретиться со всеми и почувствовать, что ты по-прежнему являешься частью биатлона, даже если ты больше не спортсмен. Это было действительно прекрасное время, которое я провела в биатлоне, оно сформировало мою жизнь. Я не хотела бы жизни без этих биатлонных гонок», – сказала Хенкель.