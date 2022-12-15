«Этого мы не ожидали, но биатлон тебе подходит». Петер Нортуг провел биатлонную тренировку

13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петтер Нортуг провел биатлонную тренировку.

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал в инстаграме видео, на котором Нортуг проходит биатлонную дистанцию и практикуется в стрельбе. Его временным тренером стал восьмикратный олимпийским чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален.

Ранее сообщалось, что Нортуг будет работать биатлонным экспертом на телеканале TV2.

«Этого мы не ожидали, но биатлон тебе подходит. Может, разве что не в шведских цветах (Нортуг вышел на дистанцию в желто-синем комбинезоне – Sports.ru).

Кажется, тренер Уле Эйнар Бьорндален был горд», – говорится в записи IBU.