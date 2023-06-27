Ульсбю-Ройселанн о роли таланта в спорте: «Обладая терпением и желанием работать, каждый может стать сильным. Не обязательно быть суперхорошим юниором»

Теги сборная Норвегии жен Марте Ульсбю-Ройселанн Биатлон

Биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн высказалась о роли таланта в успехах в спорте.

«Я не знаю, насколько уникальна моя история, но я раскрылась довольно поздно и много работала, прежде чем это принесло результаты.

Я считаю важным, чтобы [юные спортсмены] не сравнивали себя с теми, кого в раннем возрасте считают талантливыми, и не уходили по этой причине из спорта до того, как достигнут вершины.

Обладая терпением, желанием работать и умением выполнять ту работу, которая необходима, каждый может стать невероятно сильным. Не обязательно быть суперхорошим юниором», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Лучшая биатлонистка мира уходит. Она раскрылась почти в 30 лет и побила рекорд Нойнер

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