Марте Ульсбю-Ройселанн: «Абсолютно не пожалела, что завершила карьеру. Немного удивительно, что я не скучаю по профессиональному спорту»

Марте Ульсбю-Ройселанн рассказала, чем занимается после завершения спортивной карьеры.

«Я абсолютно не пожалела о том, что завершила карьеру. Немного удивительно, что я не скучаю по профессиональному спорту.

Время, прошедшее с тех пор, как я объявила об уходе из спорта, было хорошим. Это было напряженное время из-за продажи дома в Лиллехаммере и строительства нового во Фруланне, а также других мероприятий, таких как лекции. Это было интересное время, и оно пролетело очень быстро», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону.

Недавно норвежка рассказала, что ждет ребенка.

«Этой осенью жизнь изменится. Я ожидаю малыша. Я с нетерпением жду этого, и это будет совершенно новая жизнь по сравнению со спортом.

Думаю, это будет прекрасно, и мне было приятно поделиться этой новостью, так как в последнее время мой живот стал довольно большим. Было приятно сказать это вслух и с гордостью показать свой живот», – отметила .

Экс-спортсменка еще не определилась, чем будет заниматься в будущем.

«Единственное, с чем я определилась на данный момент, – это то, что у меня будет полноценный летний отпуск, потому что с прошлого раза прошло много времени.

Я не хочу торопиться с тем, чтобы брать на себя обязательства и сразу переходить на работу с полной занятостью. Но я понимаю, что скоро мне придется вернуться к полноценной работе, просто я пока не знаю, что это будет», – добавила она.