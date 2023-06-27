Марте Ульсбю-Ройселанн: «Абсолютно не пожалела, что завершила карьеру. Немного удивительно, что я не скучаю по профессиональному спорту»

Теги сборная Норвегии жен Марте Ульсбю-Ройселанн Биатлон

Марте Ульсбю-Ройселанн рассказала, чем занимается после завершения спортивной карьеры.

«Я абсолютно не пожалела о том, что завершила карьеру. Немного удивительно, что я не скучаю по профессиональному спорту.

Время, прошедшее с тех пор, как я объявила об уходе из спорта, было хорошим. Это было напряженное время из-за продажи дома в Лиллехаммере и строительства нового во Фруланне, а также других мероприятий, таких как лекции. Это было интересное время, и оно пролетело очень быстро», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону.

Недавно норвежка рассказала, что ждет ребенка.

«Этой осенью жизнь изменится. Я ожидаю малыша. Я с нетерпением жду этого, и это будет совершенно новая жизнь по сравнению со спортом.

Думаю, это будет прекрасно, и мне было приятно поделиться этой новостью, так как в последнее время мой живот стал довольно большим. Было приятно сказать это вслух и с гордостью показать свой живот», – отметила Ульсбю-Ройселанн.

Экс-спортсменка еще не определилась, чем будет заниматься в будущем.

«Единственное, с чем я определилась на данный момент, – это то, что у меня будет полноценный летний отпуск, потому что с прошлого раза прошло много времени.

Я не хочу торопиться с тем, чтобы брать на себя обязательства и сразу переходить на работу с полной занятостью. Но я понимаю, что скоро мне придется вернуться к полноценной работе, просто я пока не знаю, что это будет», – добавила она.

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1 комментарий

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MihuS
Где же коммент Дмитрия Гу?
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