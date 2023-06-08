Вирер, Херманн-Вик, Ульсбю-Ройселанн, Тарьей Бо, Долль выступят на турнире City Biathlon в Висбадене

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Стало известно, кто из биатлонистов выступит на турнире City Biathlon в Висбадене.

Как сообщают организаторы мероприятия, в шоу-гонке примут участие Дениз Херманн-Вик, Марте Ульсбю-Ройселанн, Доротея Вирер, Тарьей Бо, Бенедикт Долль, Роман Реес, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Анна Вайдель, Ванесса Фойгт, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Никлас Хартвег. 

Полный состав участников будет опубликован позже. 

Шоу-гонка City Biathlon в Висбадене пройдет 13 августа. 

1 комментарий

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Голос Губерниева
Симпатичный состав, ещё бы французов и шведов не помешало.
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