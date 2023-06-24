Кентен Фийон-Майе: «Я придал Йоханнесу Бо энергии, опередив его в олимпийском сезоне. Теперь он должен передать ее мне»

Теги сборная Норвегии сборная Франции Йоханнес Бо Кентен Фийон-Майе Биатлон

Кентен Фийон-Майе рассказал о желании опередить Йоханнеса Бо в следующем сезоне.

«Я был расстроен тем, что не достиг своих целей прошлой зимой. Хочу показать, что способен вернуться на самый высокий уровень, с первых шагов. Сейчас, чтобы достичь этого, нужно действовать умно, а не просто налегать как можно сильнее на палки и выпускать тысячи патронов.

Поэтому я постараюсь использовать свой опыт и помощь окружающих меня людей, чтобы попытаться дать бой норвежцам. Я придал Йоханнесу (Бо) энергии, опередив его в олимпийском сезоне, теперь он должен передать ее мне, чтобы я мог добиться того же следующей зимой», – сказал французский биатлонист.

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