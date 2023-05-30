Кентен Фийон-Майе: «Рассчитываю немного дестабилизировать Йоханнеса Бо в следующем сезоне. Мне всегда было проще догонять»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе рассказал о мотивации на следующий сезон.

«Прошлый сезон был намного сложнее, чем предыдущий. Мне нужно было взять более длительный перерыв, внезапно у меня накопилась усталость, которая помешала набрать необходимую энергию на лыжне.

Я учел это, и у меня до сих пор очень большие амбиции: Большой хрустальный глобус и титул чемпиона мира. Конечно, я рассчитываю немного дестабилизировать , который просто летал этой зимой. Он показал отличные результаты на лыжне, думаю, лучшие в истории биатлона.

Он действительно поднял свой уровень, а не остальные стали менее хороши. Теперь я стремлюсь поднять свой, чтобы соперничать и побеждать его. На протяжении всей карьеры мне было проще догонять, а не убегать.

В конце олимпийского сезона Йоханнес Бо поблагодарил меня и сказал, что мои результаты мотивировали его. Я надеюсь сделать то же самое в следующем сезоне и сказать ему: «Ты задел мою гордость – и я пришел в норму».

Теперь я не в статусе лидера, и это немного снижает давление. В прошлом году мне было что терять, сейчас есть что приобрести. Я подойду к этому как к реваншу», – сказал .