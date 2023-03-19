Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Понсилуома уступил 3 секунды
Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Кубок мира по биатлону-2022/23
9-й этап
Холменколлен, Норвегия
Масс-старт
Мужчины
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 34.49,5
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 3,0
3. Тарьей Бо (Норвегия) – 45,4
4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 49,7
5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 54,7
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 56,5
7. Фабьен Клод (Франция) – 1.00,5
8. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.02,2
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.05,0
10. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.05,8
11. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.12,7...
14. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.20,7
Скорострельность
1. Симон Эдер (Австрия) – 1.32,6 (0)
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.34,5 (4)
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.37,5 (0)
4. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.38,2 (2)
5. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.39,6 (0)
6-7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.40,3 (1)
6-7. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1.40,3 (1)
Без промахов гонку прошли Хартвег, Кристиансен, Эдер, словенец Яков Фак, немцы Роман Реес и Юстус Штрелов.
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