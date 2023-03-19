Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Понсилуома уступил 3 секунды

Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Кубок мира по биатлону-2022/23

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Масс-старт

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 34.49,5

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 3,0

3. Тарьей Бо (Норвегия) – 45,4

4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 49,7

5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 54,7

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 56,5

7. Фабьен Клод (Франция) – 1.00,5

8. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.02,2

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.05,0

10. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.05,8

11. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.12,7...

14. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.20,7

Скорострельность

1. Симон Эдер (Австрия) – 1.32,6 (0)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.34,5 (4)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.37,5 (0)

4. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.38,2 (2)

5. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.39,6 (0)

6-7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.40,3 (1)

6-7. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1.40,3 (1)

Без промахов гонку прошли Хартвег, Кристиансен, Эдер, словенец Яков Фак, немцы Роман Реес и Юстус Штрелов.