Кубок мира. Зачет масс-стартов. Дале лидирует, Лагрейд – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале лидирует в зачете масс-стартов на Кубке мира в сезоне-2022/23.
Кубок мира по биатлону
Мужчины
Зачет масс-стартов
После 1 гонки
1. Йоханнес Дале (Норвегия) – 90
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 75
3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 60
4. Фабьен Клод (Франция) – 50
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 45
6. Тарьей Бо (Норвегия) – 40
7. Бенедикт Долль (Германия) – 36
8. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 34
9. Филип Андерсен (Норвегия) – 32
10. Туомас Харьюла (Финляндия) – 31
11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 30
12. Антонин Гигонна (Франция) – 29
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