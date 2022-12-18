Кубок мира. Зачет масс-стартов. Дале лидирует, Лагрейд – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале лидирует в зачете масс-стартов на Кубке мира в сезоне-2022/23.

Кубок мира по биатлону

Мужчины

Зачет масс-стартов

После 1 гонки

1. Йоханнес Дале (Норвегия) – 90

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 75

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 60

4. Фабьен Клод (Франция) – 50

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 45

6. Тарьей Бо (Норвегия) – 40

7. Бенедикт Долль (Германия) – 36

8. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 34

9. Филип Андерсен (Норвегия) – 32

10. Туомас Харьюла (Финляндия) – 31

11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 30

12. Антонин Гигонна (Франция) – 29