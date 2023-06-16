Союзы рабочих Италии заявили, что строительство олимпийской деревни Милана-2026 может навредить окружающей среде

Союзы рабочих Италии заявили, что постройка деревни Милана-2026 может навредить природе.

Олимпийскую деревню планируется построить в деревне Фьямес, которая находится в 5 км от центра Кортина-д’Ампеццо. Предполагается, что жилища для спортсменов будут временными – после их разберут. На строительство потратят 36 миллионов евро.

Три крупных союза рабочих Италии выступили с критикой такого решения.

«Наследия от такой деревни не будет, так как проект включает в себя строительство, а затем демонтаж сборных зданий.

На этом месте ничего не останется, и будет потеряна еще одна возможность для реконструкции прилежащей горной территории путем борьбы с депопуляцией, обеспечения развития, создания рабочих мести экологической и социальной устойчивости», – говорится в заявлении.

К тому же, строительство деревни в этом месте несет в себе риски навредить окружающей среде. Возведение зданий запланировано в опасной зоне в гидрогеологическом плане.

Союзы считают, что деревню лучше строить в комунне Борка-ди-Кадоре – в 14 км от Кортина-д’Ампеццо.