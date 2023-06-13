Наталья Гербулова: «Мы стремимся выступать на Кубке мира. Главная цель? Попасть на Олимпиаду‑2026»
Биатлонистка Наталья Гербулова назвала главной целью попадание на Олимпиаду-2026 в Милане.
– Конечно, мы стремимся выступать на Кубке мира. Всячески стараемся двигаться вперед, улучшать скорость хода и стрельбы. Следим за иностранными спортсменами. И хотим быть с ними на одном уровне.
– Насколько вы горюете, что нас ждет очередной сезон вне международных стен?
– Конечно же, нам неприятно. Мы скучаем по этому всему. Но у нас также проводятся хорошие соревнования, которые прекрасно освещаются «Матч ТВ». Руководству СБР (Союза биатлонистов России – Sports.ru) хочется сказать спасибо за организацию.
– Мотивация не потеряна?
– Я сегодня стремлюсь становиться лучше день за днем.
– Главная цель для Натальи Гербуловой?
– Попасть на Олимпиаду‑2026, – сказал Гербулова.
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