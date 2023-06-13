Наталья Гербулова: «Мы стремимся выступать на Кубке мира. Главная цель? Попасть на Олимпиаду‑2026»

Биатлонистка Наталья Гербулова назвала главной целью попадание на Олимпиаду-2026 в Милане.

– Конечно, мы стремимся выступать на Кубке мира. Всячески стараемся двигаться вперед, улучшать скорость хода и стрельбы. Следим за иностранными спортсменами. И хотим быть с ними на одном уровне.

– Насколько вы горюете, что нас ждет очередной сезон вне международных стен?

– Конечно же, нам неприятно. Мы скучаем по этому всему. Но у нас также проводятся хорошие соревнования, которые прекрасно освещаются «Матч ТВ». Руководству СБР (Союза биатлонистов России – Sports.ru) хочется сказать спасибо за организацию.

– Мотивация не потеряна?

– Я сегодня стремлюсь становиться лучше день за днем.

– Главная цель для Натальи Гербуловой?

– Попасть на Олимпиаду‑2026, – сказал Гербулова.

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