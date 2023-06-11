Туктамышева о том, почему продолжает карьеру: «Когда ты действительно что-то любишь, не останавливаться – это так просто»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева Олимпиада-2022 женское катание Олимпиада-2026 Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала, почему продолжает спортивную карьеру.

Также фигуристка высказалась о непопадании на Олимпиаду-2022 в Пекине.

– Это было для меня не сложно, я понимала, у нас три красивые сильные девочки, которые отобрались на Олимпиаду, я сделала все, что могла, чтобы попасть на Игры. Я понимала, что это было правильно, потому что эти девочки были сильнее меня, они владели четверными прыжками. Я понимала всю ситуацию, поэтому приняла ее и продолжила жить своей жизнью. 

– Ты попробуешь снова отобраться на следующую Олимпиаду? 

– Мы посмотрим...

– Так какой секрет твоей долгой карьеры? 

– Мой потрясающий тренер (Алексей Мишин – Sports.ru), и я люблю фигурное катание, люблю ощущения во время прокатов, люблю подготавливать новые программы, что-то создавать. Когда ты действительно что-то любишь, когда тебе нравится твое занятие, это так просто – не останавливаться, так просто продолжать.

Важная вещь, которую я понимаю каждый раз, – это то, что я могу сделать что-то большее. Я чувствую, что это не все, на что я способна. У меня есть сила, и я должна продолжать, потому что я знаю, что это еще не мой предел, – сказала Туктамышева.

«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней

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3 комментария

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polinarmax
Лиза, конечно это не твой предел! Мы ждём четверной🔥
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prutikanne
Всегда нравится наблюдать за людьми, которые действительно любят то чем занимаются. Надеюсь мы увидим Лизу ещё много раз на соревнованиях.
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Tatiana Klm
Лиза невероятная! Успехов, здоровья и вдохновения ей!
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