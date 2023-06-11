Сергей Башкиров: «Бабиков не отобрался в сборную по критериям, которые утвердил тренерский совет. Мы с ним спокойно переговорили, расстались нормально»
Тренер Сергей Башкиров ответил на вопрос, был ли у него конфликт с Антоном Бабиковым.
– С Александром Логиновым, которого тренировали до его ухода на индивидуальную подготовку, поддерживаете контакт?
– Сейчас реже, но знаю, что он заряжен на работу и начал тренироваться еще до того, как мы поехали на первый сбор.
– Спортивные СМИ намекали на конфликт между вами и Антоном Бабиковым, который нынче тоже на индивидуальной подготовке. Проясните этот вопрос?
– С Антоном ситуация непростая. С одной стороны, он показал в сезоне неплохой результат. С другой стороны, не отобрался в сборную по критериям, которые утвердил тренерский совет.
Мы были вместе на сборах в Чайковском и Сочи, спокойно переговорили. Расстались нормально, на мой взгляд, – сказал Башкиров.
В биатлоне объявили состав сборной и рассердили Губерниева – все по делу?
Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика – и руководству это не понравилось
Зато Цветков отобрался,а именно по просьбе Башкирова. Уж лучше об этих критериях молчали.