Сергей Башкиров: «Бабиков не отобрался в сборную по критериям, которые утвердил тренерский совет. Мы с ним спокойно переговорили, расстались нормально»

Теги сборная России Сергей Башкиров Александр Логинов Антон Бабиков Биатлон

Тренер Сергей Башкиров ответил на вопрос, был ли у него конфликт с Антоном Бабиковым.

– С Александром Логиновым, которого тренировали до его ухода на индивидуальную подготовку, поддерживаете контакт?

– Сейчас реже, но знаю, что он заряжен на работу и начал тренироваться еще до того, как мы поехали на первый сбор.

– Спортивные СМИ намекали на конфликт между вами и Антоном Бабиковым, который нынче тоже на индивидуальной подготовке. Проясните этот вопрос?

– С Антоном ситуация непростая. С одной стороны, он показал в сезоне неплохой результат. С другой стороны, не отобрался в сборную по критериям, которые утвердил тренерский совет.

Мы были вместе на сборах в Чайковском и Сочи, спокойно переговорили. Расстались нормально, на мой взгляд, – сказал Башкиров

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3 комментария

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Hardy
критерий - засунуть язык в **** и не возникать?
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Татьяна Бурова
Не отобрался по критериям, утверждённым по окончании сезона!
Зато Цветков отобрался,а именно по просьбе Башкирова. Уж лучше об этих критериях молчали.
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