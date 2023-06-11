«Здесь будет плохой юмор, высокий риск травмотизма*, седые волосы и немного о тренировках». Бабиков и Логинов завели телеграм-канал «Союз двух биатлонистов»

Теги сборная России Александр Логинов Антон Бабиков соцсети Биатлон

Александр Логинов и Антон Бабиков завели совместный телеграм-канал.

Канал называется «Союз двух биатлонистов». 

«16.29 – приезд на сбор. 16.30 – начало тренировки никто не отменял. 

Present by two old 🐎

Здесь будет плохой юмор, высокий риск травмотизма*, седые волосы и немного о тренировках🙂», – говорится в первом посте Логинова и Бабикова.

*Орфография сохранена – Sports.ru

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rooma
Наконец то! Возлагаю на канал большие надежды) Столько лет тоскливого контента от матчтв, скандалов от Губерниева, невнятных реплик СБРода руководителей и в довесок тупейших комментариев публики... Кроме ютуб канала Цветоква и инстаграма Бабикова даже вспомнить нечего.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volga_olga
Не, ну я еще понимаю, когда спортсмены делают глупые орфографические ошибки, но зачем их тащить в заголовок?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg152762
Третий человек в команде не помешает (например, учитель русского языка). Но идея классная! Молодцы!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Бурова
Ответ volga_olga
Союз двух биатлонистов - это они нарываются, конечно))) Хоть бы третьего нашли, Макса вон, чтоб не позориться.
с какой стати они позорятся? У них совместный сбор, и телеграм тоже.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anfitan
Ответ Cube Litening C:68X
Некоего норвежского биатлониста мёртвым нашли.. Евроспорт передает.
уже давно. не помню имя парня, к сожалению. видимо только сейчас результаты экспертизы пришли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cube Litening C:68X
Ответ Anfitan
уже давно. не помню имя парня, к сожалению. видимо только сейчас результаты экспертизы пришли
Может быть, Евроспорт только сегодня сообщил..Спораланд его фамилия,с конца марта пропал..😯
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anfitan
Ответ Cube Litening C:68X
Может быть, Евроспорт только сегодня сообщил..Спораланд его фамилия,с конца марта пропал..😯
да да он.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cube Litening C:68X
Некоего норвежского биатлониста мёртвым нашли.. Евроспорт передает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anfitan
союз двух биотлонистов* да ладно, парни сто пудов прикололись))) Гу, не одобрит)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий