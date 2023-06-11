«Здесь будет плохой юмор, высокий риск травмотизма*, седые волосы и немного о тренировках». Бабиков и Логинов завели телеграм-канал «Союз двух биатлонистов»
Александр Логинов и Антон Бабиков завели совместный телеграм-канал.
Канал называется «Союз двух биатлонистов».
«16.29 – приезд на сбор. 16.30 – начало тренировки никто не отменял.
Present by two old 🐎
Здесь будет плохой юмор, высокий риск травмотизма*, седые волосы и немного о тренировках🙂», – говорится в первом посте Логинова и Бабикова.
*Орфография сохранена – Sports.ru
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