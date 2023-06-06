Логинов и Миронова не попали в состав сборной России на сезон-2023/24, Резцова и Нигматуллина тренерским решением включены в основу, Бабиков и Елисеев – в резерве

Теги сборная России сборная России жен Александр Логинов Антон Бабиков Министерство спорта России Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Кристина Резцова Светлана Миронова Матвей Елисеев Биатлон

Министерство спорта РФ опубликовало список сборной России по биатлону на сезон-2023/24.

Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, пропустившие год из-за беременности, решением тренерского совета включены в основной состав сборной.

Антон Бабиков и Матвей Елисеев, не попавшие на централизованную подготовку, находятся в резервном составе.

Александр Логинов и Светлана Миронова не включены ни в один из списков.

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8 комментариев

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Татьяна Бурова
Странно , у мужиков в основе 15, у женщин 16. Пащенко почему- то попал в резерв, хотя по критериям, написанным после окончания сезона, попадал в основу. Вот так у нас следуют критериям отбора.Выходит сократили список кандидатов в сборную до 47?
Или будет ( как иногда бывает) дополнение к списку в будущем Логинова? Посмотрим.
Он должен уже с 05.06. тренироваться в
Тюмени.
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Утконос Никифорович
Елисеева то зачем?
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Olga.t
С какими показателями Елисеев попал в сборную?
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Olga.t
С Мироновой и Логиновым справедливо, они практически пропустили сезон.
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Беспонтий пилат
мотю зря включили
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maripous
Логинов или закончил или пережидает карантин’ чтобы уйти.
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Додик Аксель
Скоро Губер подаст свой голос. Кто, зачем и почему ?
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