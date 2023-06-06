Логинов и Миронова не попали в состав сборной России на сезон-2023/24, Резцова и Нигматуллина тренерским решением включены в основу, Бабиков и Елисеев – в резерве
Министерство спорта РФ опубликовало список сборной России по биатлону на сезон-2023/24.
Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, пропустившие год из-за беременности, решением тренерского совета включены в основной состав сборной.
Антон Бабиков и Матвей Елисеев, не попавшие на централизованную подготовку, находятся в резервном составе.
Александр Логинов и Светлана Миронова не включены ни в один из списков.
В биатлоне объявили состав сборной и рассердили Губерниева – все по делу?
Или будет ( как иногда бывает) дополнение к списку в будущем Логинова? Посмотрим.
Он должен уже с 05.06. тренироваться в
Тюмени.