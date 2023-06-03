Фабьен Клод об увлечении покером: «Не скажу, что захочу сделать там карьеру после ухода из спорта, но кто знает»

Французский биатлонист Фабьен Клод рассказал о своем увлечении покером.

«Понятно, что бегать на лыжах и сидеть на стуле – это не одно и то же, но есть некоторые параллели, особенно в ментальной подготовке. Пожалуй, в покере это проявляется даже сильнее, чем в биатлоне.

Для меня, замкнутого в «биатлонном пузыре» большую часть сезона, это (покер) – настоящий глоток свежего воздуха.

Не скажу, что захочу сделать там карьеру после ухода из спорта, но кто знает. Нам не известно, как все сложится в жизни. Как бы то ни было, такие игры и стратегия меня привлекают», – сказал Клод.