Чемпионат мира среди военнослужащих. Расторгуев и Хаузер победили в спринтах, Перро и Боте – 2-е

На чемпионате мира по биатлону среди военнослужащих прошли спринтерские гонки.

Чемпионат мира по биатлону среди военнослужащих

Боден, Швеция

Спринт

Мужчины

1. (Латвия) – 26.06,4 (0)

2. (Франция) – 15,6 (0)

3. Владимир Илиев (Болгария) – 30,2 (0)

4. (Австрия) – 49,1 (0)

5. Лукас Фрацшер (Германия) – 1.21,8 (1)

6. (Франция) – 1.27,0 (2)

7. (Литва) – 1.36,5 (2)

8. Туомас Харьюла (Финляндия) – 1.39,7 (1)

9. Давид Коматц (Австрия) – 1.45,6 (1)

10. Фабьен Клод (Франция) – 1.51,6 (2)

Женщины

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 23.49,7 (0)

2. Пола Боте (Франция) – 40,7 (1)

3. Лу Жанмонно (Франция) – 43,8 (1)

4. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.09,3 (2)

5. Хло Шевалье (Франция) – 1.09,4 (2)

6. Дуня Здоуц (Австрия) – 1.11,5 (1)

7. Анна Монка (Польша) – 1.12,2 (1)

8. Анна Юппе (Австрия) – 1.22,1 (1)

9. Юлия Джима (Украина) – 1.30,1 (1)

10. Полона Клеменчич (Словения) – 1.31,7 (2)...

32. Анаис Бескон (Франция) – 3.56,2 (1)