Чемпионат мира среди военнослужащих. Расторгуев и Хаузер победили в спринтах, Перро и Боте – 2-е
На чемпионате мира по биатлону среди военнослужащих прошли спринтерские гонки.
Чемпионат мира по биатлону среди военнослужащих
Боден, Швеция
Спринт
Мужчины
1. Андрей Расторгуев (Латвия) – 26.06,4 (0)
2. Эрик Перро (Франция) – 15,6 (0)
3. Владимир Илиев (Болгария) – 30,2 (0)
4. Симон Эдер (Австрия) – 49,1 (0)
5. Лукас Фрацшер (Германия) – 1.21,8 (1)
6. Антонин Гигонна (Франция) – 1.27,0 (2)
7. Витаутас Строля (Литва) – 1.36,5 (2)
8. Туомас Харьюла (Финляндия) – 1.39,7 (1)
9. Давид Коматц (Австрия) – 1.45,6 (1)
10. Фабьен Клод (Франция) – 1.51,6 (2)
Женщины
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 23.49,7 (0)
2. Пола Боте (Франция) – 40,7 (1)
3. Лу Жанмонно (Франция) – 43,8 (1)
4. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.09,3 (2)
5. Хло Шевалье (Франция) – 1.09,4 (2)
6. Дуня Здоуц (Австрия) – 1.11,5 (1)
7. Анна Монка (Польша) – 1.12,2 (1)
8. Анна Юппе (Австрия) – 1.22,1 (1)
9. Юлия Джима (Украина) – 1.30,1 (1)
10. Полона Клеменчич (Словения) – 1.31,7 (2)...
32. Анаис Бескон (Франция) – 3.56,2 (1)
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